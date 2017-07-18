Враг повышает цены

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В начале 2017 г. цена на нефть была на стабильном и приемлемом для России уровне, Центробанк победил инфляцию, ВВП вышел из минуса, однако ожидания тяжелого будущего у россиян укрепились. Главное опасение – дальнейшее снижение уровня жизни: тревоги, связанные с ростом цен на продукты и товары, их исчезновением из продажи, обесцениванием сбережений, выросли с 2015 г. в 3,4 раза – с 8 до 27 пунктов в индексе страхов ВЦИОМа. На 2-м месте после роста цен оказались тревоги, связанные с международной напряженностью, конфликтами между странами и войнами, – 20 пунктов.

Тревоги, имеющие отношение к тому, с чем россияне сталкиваются на личном опыте, растут. С тех пор как Россия присоединила Крым и утихли торжества по этому поводу, из минуса вышли опасения, связанные со здоровьем и получением медицинской помощи (от -5 до 8 пунктов). Почти настолько же выросли тревоги по поводу разгула преступности, конфликтов внутри страны на политической, национальной или религиозной почве. Ведущий эксперт-консультант ВЦИОМа Олег Чернозуб видит в этих данных, что «оптимизм общества в отношении преодоления кризиса и сохранения политической стабильности становится неустойчивым».