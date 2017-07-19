От редакции
Статья опубликована в № 4366 от 19.07.2017 под заголовком: От редакции: Призраки Минска

Призраки минских соглашений

Провозглашение независимости как способ борьбы с апатией урегулирования

Проект «Новороссия» – союз самопровозглашенных ДНР и ЛНР с приглашением к участию в нем еще нескольких украинских областей – просуществовал год и был закрыт весной 2015 г. Анонсированный во вторник проект «Малороссия» – правопреемник Украины с центром в Донецке – просуществует, возможно, один день.

Спустя несколько часов после объявления главы ДНР Александра Захарченко о «переучреждении того государства, которое ранее называлось Украина», от поддержки проекта отреклись и в ЛНР, и в Москве, заявив о приверженности минским договоренностям, которые не предусматривают ни размножения, ни переучреждения сторон – участниц процесса урегулирования на востоке Украины. Судя по скорости и громкости окриков из Москвы, идея провозглашения Малороссии больше похожа на местную самодеятельность, чем на кремлевскую комбинацию, что оставляет открытым вопрос о контроле Москвой ситуации в Донецке.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике