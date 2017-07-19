Призраки минских соглашений
- Мария Железнова
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Проект «Новороссия» – союз самопровозглашенных ДНР и ЛНР с приглашением к участию в нем еще нескольких украинских областей – просуществовал год и был закрыт весной 2015 г. Анонсированный во вторник проект «Малороссия» – правопреемник Украины с центром в Донецке – просуществует, возможно, один день.
Спустя несколько часов после объявления главы ДНР Александра Захарченко о «переучреждении того государства, которое ранее называлось Украина», от поддержки проекта отреклись и в ЛНР, и в Москве, заявив о приверженности минским договоренностям, которые не предусматривают ни размножения, ни переучреждения сторон – участниц процесса урегулирования на востоке Украины. Судя по скорости и громкости окриков из Москвы, идея провозглашения Малороссии больше похожа на местную самодеятельность, чем на кремлевскую комбинацию, что оставляет открытым вопрос о контроле Москвой ситуации в Донецке.
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