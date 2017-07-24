Невооруженный диалог

Почему даже скучные дебаты лучше, чем одни только монологи

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Бурные споры об этичности контактов с боевиками вызвали дебаты Алексея Навального и одного из командиров восточноукраинских сепаратистских сил, Игоря Стрелкова, – но они состоялись и собрали немалую аудиторию в прямом эфире каналов Навального, Стрелкова, «Дождя», «Эха Москвы» и Reuters: более 150 000 зрителей. Количество просмотров записи эфира на двух основных площадках превысило миллион.

Аудитория дебатов разошлась в их оценке. Отсутствие явного победителя (зрители сетовали на вялость полемики, уход от ответов, смазанную аргументацию) дало повод снова заговорить о бессмысленности жанра. Это резонный вопрос – особенно в контексте практически полного отмирания публичных политических дебатов как диалога. Сложившаяся архитектура власти не предполагает полемики и, соответственно, диалога. Чисто внешняя симуляция – разного рода словесные бои в эфире федеральных телеканалов – скорее отвращает от диалога, чем популяризирует его. А ведь есть еще и принципиальный отказ от участия в диалогах президента – даже в предвыборную кампанию!