Как Китай стал ближе Белоруссии

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Русский и китаец снова братья навек. В массовом сознании сегодняшний Китай не только важный экономический партнер, но и самая дружественная России страна: в 2017 г. он опередил даже Белоруссию и Казахстан. Эти представления отражают не столько растущее сотрудничество между Москвой и Пекином в политической и экономической сферах, но и имперское сознание россиян, увидевших в Китае равного партнера в противостоянии Западу.

Такие результаты получил фонд «Общественное мнение» (ФОМ) по итогам июльского опроса. Китай в последние три года занимает первое место в перечне стран, хорошие отношения с которыми, по мнению россиян, важны для России (от 31 до 33%), и важнейших экономических партнеров (от 48 до 56%).