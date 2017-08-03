От редакции
Статья опубликована в № 4377 от 03.08.2017 под заголовком: От редакции: Бедные, но счастливые

Бедные, но счастливые

Почему уровень счастья россиян сейчас близок к рекорду

Реальные доходы россиян падают уже почти три года, но парадоксальным образом такое обеднение не делает их несчастными. Как подсчитал ВЦИОМ, те же самые три года уровень счастья держится на стабильно высоком уровне, а в апреле 2017 г. и вовсе вышел на рекордные с начала измерений в 1990 г. 85% – шестеро счастливчиков против одного несчастливого. Данные ВЦИОМа в целом совпадают с данными «Евробарометра» (собирает РАНХиГС), согласно которым счастливыми себя в последние три года стабильно называют около 75% опрошенных россиян.

Социологи объясняют большое количество счастливых тем, что для россиян счастье не в деньгах. Эту максиму любят повторять и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев. По словам ведущего эксперта ВЦИОМа Олега Чернозуба, чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам, как правило, хватает общего благополучия в семье (с ним связывают свое состояние 33% опрошенных) и нормального здоровья (22%). Такого набора факторов достаточно, поскольку в целом россияне живут с мыслью, что нынешние экономические затруднения все же не критичны, поясняет Чернозуб.

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