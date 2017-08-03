Бедные, но счастливые

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Реальные доходы россиян падают уже почти три года, но парадоксальным образом такое обеднение не делает их несчастными. Как подсчитал ВЦИОМ, те же самые три года уровень счастья держится на стабильно высоком уровне, а в апреле 2017 г. и вовсе вышел на рекордные с начала измерений в 1990 г. 85% – шестеро счастливчиков против одного несчастливого. Данные ВЦИОМа в целом совпадают с данными «Евробарометра» (собирает РАНХиГС), согласно которым счастливыми себя в последние три года стабильно называют около 75% опрошенных россиян.

Социологи объясняют большое количество счастливых тем, что для россиян счастье не в деньгах. Эту максиму любят повторять и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев. По словам ведущего эксперта ВЦИОМа Олега Чернозуба, чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам, как правило, хватает общего благополучия в семье (с ним связывают свое состояние 33% опрошенных) и нормального здоровья (22%). Такого набора факторов достаточно, поскольку в целом россияне живут с мыслью, что нынешние экономические затруднения все же не критичны, поясняет Чернозуб.