Курортный сбор без представительства

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Курортный сбор, который начнут взимать с отдыхающих с 1 мая 2018 г. в Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях, а также в Крыму, не встретил понимания у россиян. Большинство граждан не готовы его платить, так как это нарушает сложившийся паритет с властями: вы не сильно залезаете лично к нам в карман, а мы не требуем отчета за сбор и трату наших налогов.

Закон о сборе за пользование курортной инфраструктурой (не должен превышать 100 руб. в сутки) принят Госдумой 19 июля и подписан Владимиром Путиным 30 июля. 22–23 июля о законе знали лишь 27% россиян, следует из репрезентативного опроса ФОМа. Отрицательно к курортному сбору отнеслись 68% респондентов (положительно – 18%).

Отвечая на открытый вопрос, 17% сказали, что за отдых на российских курортах «люди и так переплачивают». Еще 10% посчитали, что курортный сбор – это «грабеж и обдираловка» и «новая придумка, как обобрать россиян», ведь налогов и сборов «предостаточно». Чуть меньше – по 9% – пояснили, что у людей и так мало денег, чтобы платить еще и курортный сбор; и вообще – «это неправильно» (это третий и четвертый по популярности ответы). По 5% россиян считают, что «люди будут меньше ездить на российские курорты», что «граждане не должны платить дополнительно за пребывание в своей стране» и что «деньги будут разворованы».