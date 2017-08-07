Курортный сбор без представительства
- Владимир Рувинский
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Курортный сбор, который начнут взимать с отдыхающих с 1 мая 2018 г. в Краснодарском, Ставропольском, Алтайском краях, а также в Крыму, не встретил понимания у россиян. Большинство граждан не готовы его платить, так как это нарушает сложившийся паритет с властями: вы не сильно залезаете лично к нам в карман, а мы не требуем отчета за сбор и трату наших налогов.
Закон о сборе за пользование курортной инфраструктурой (не должен превышать 100 руб. в сутки) принят Госдумой 19 июля и подписан Владимиром Путиным 30 июля. 22–23 июля о законе знали лишь 27% россиян, следует из репрезентативного опроса ФОМа. Отрицательно к курортному сбору отнеслись 68% респондентов (положительно – 18%).
Отвечая на открытый вопрос, 17% сказали, что за отдых на российских курортах «люди и так переплачивают». Еще 10% посчитали, что курортный сбор – это «грабеж и обдираловка» и «новая придумка, как обобрать россиян», ведь налогов и сборов «предостаточно». Чуть меньше – по 9% – пояснили, что у людей и так мало денег, чтобы платить еще и курортный сбор; и вообще – «это неправильно» (это третий и четвертый по популярности ответы). По 5% россиян считают, что «люди будут меньше ездить на российские курорты», что «граждане не должны платить дополнительно за пребывание в своей стране» и что «деньги будут разворованы».
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}