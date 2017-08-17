Низкое доверие донорам
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Благотворительность в России остается одобряемой, но мало развитой практикой. Граждане скорее дадут милостыню на улице, чем перечислят в специализированный фонд.
По данным опроса «Левада-центра», 24% респондентов подавали милостыню незнакомым людям, 16% отправляли платные sms и делали платные звонки, 13% сдавали деньги на помощь коллегам или соседям, 13% оставляли деньги на кассе или в ящиках для пожертвований, 11% – в церкви, 3% участвовали в благотворительных лотереях и распродажах, 2% целенаправленно жертвовали деньги через банковскую карту и электронные кошельки, 47% не делали ничего из перечисленного. Это меньше, чем в развитых странах. В CAF World Giving Index 2016 (оцениваются жертвование денег, работа волонтером и помощь незнакомцам) Россия занимает 126-е место из 140 стран.
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