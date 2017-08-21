Памятники и сборка сложной нации

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Как ни относиться ко всему, что символизирует Дзержинский, но стоял он на площади своего имени безупречно – без него она градостроительно осиротела и рассыпалась Андрей Гордеев / Ведомости

Американцы снесли памятник генералу Ли – нам на радость и как раз под годовщину путча. Это воодушевляет: мы в этом мире не одни такие. Неразрешенность истории вдруг всплыла в самой цитадели либерализма, казавшегося вечно монолитным, почти по Фукуяме.

Однако у нас этот энтузиазм скорее негативный. Он не про образец изживания рабства в сфере монументальной пропаганды (если там не жалеют героев Конфедерации, то почему в России не зачистить следы Гражданской войны и тоталитаризма?). Наоборот, мы жалеем Дзержинского, отдыхающего на Крымской, и ставим новые памятники царям-изуверам.