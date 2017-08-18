Статья опубликована в № 4388 от 18.08.2017 под заголовком: От редакции: Ленина у них нет
Украина снесла всего Ленина
Люди видят в замене памятников простой вариант освобождения от прошлого
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В четверг директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил о сносе всех зарегистрированных памятников лидеру большевиков Владимиру Ленину. По словам Вятровича, отдельные монументы могут остаться на территории промышленных предприятий или во дворах. После принятия закона о запрете советской и нацистской символики в июне 2015 г. на Украине было демонтировано 2389 памятников советской эпохи, из них 1320 – Ленину. По словам Вятровича, декоммунизация на Украине почти завершена: переименовано около 1000 населенных пунктов, в том числе 32 города, а также 52 000 улиц, названных в честь советских партийных, государственных и военных деятелей.
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