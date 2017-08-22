Статья опубликована в № 4390 от 22.08.2017 под заголовком: Макроэкономика: Бедность против роста
Бедность против роста
Экономист Татьяна Малева о том, что технологический прорыв в стране с бедным населением невозможен
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Низкие доходы и заработная плата обусловливают низкую производительность труда, которая тормозит экономический рост
Евгений Разумный / Ведомости
Одно из главных препятствий на пути экономического роста в России – бедность. Без ее существенного сокращения достижение каких-либо значимых макроэкономических результатов остается под вопросом.
Чем опасна бедность? Вне зависимости от того, объявило себя государство социальным или нет, задача по преодолению этого вызова стоит перед любой страной. Бедность – источник социального и политического напряжения. А социальное и политическое напряжение всегда выражается в замедлении темпов экономического роста.
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