Экономист Татьяна Малева о том, что технологический прорыв в стране с бедным населением невозможен

Статья опубликована в № 4390 от 22.08.2017 под заголовком: Макроэкономика: Бедность против роста

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Низкие доходы и заработная плата обусловливают низкую производительность труда, которая тормозит экономический рост Евгений Разумный / Ведомости

Одно из главных препятствий на пути экономического роста в России – бедность. Без ее существенного сокращения достижение каких-либо значимых макроэкономических результатов остается под вопросом.

Чем опасна бедность? Вне зависимости от того, объявило себя государство социальным или нет, задача по преодолению этого вызова стоит перед любой страной. Бедность – источник социального и политического напряжения. А социальное и политическое напряжение всегда выражается в замедлении темпов экономического роста.