Локализация Большого брата
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То, что заявляется как меры повышения безопасности в интернете, не обязательно приводит к большей защищенности пользователей – но всегда к дополнительным расходам и усилению контроля со стороны государства.
Российские чиновники опасаются, что американские спецслужбы читают их переписку и имеют доступ к другой официальной информации, передаваемой по интернету. Такая возможность, по мнению чиновников, возникает из-за особенностей маршрутизации российского интернет-трафика, до 20% которого, по данным «Ростелекома», выходит за границу в виде петель, а там, в заграничных хабах обмена трафиком, фильтруется и анализируется иностранными спецслужбами. Единственный способ защиты – не выпускать наш трафик за рубеж. Соответствующая инициатива Минкомсвязи о тотальной локализации российского трафика сейчас обсуждается, в планах ведомства довести долю внутренней циркуляции трафика до 99% уже к 2020 г. (в 2014 г. – 70%). Сделать это предполагается за счет самих операторов связи, которым придется вложиться в дополнительную инфраструктуру, что, в свою очередь, приведет к росту цен на их услуги для потребителей.
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