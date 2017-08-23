Чиновников беспокоит, что спецслужбы США читают рунет

Статья опубликована в № 4391 от 23.08.2017 под заголовком: Рунет надо защитить от американцев

Американцы подозрительно внимательно относятся к россиянам, считают чиновники SERGEI SUPINSKY / AFP

Американские спецслужбы могут иметь доступ к интернет-трафику россиян, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и собеседник, знакомый с несколькими чиновниками в правительстве и администрации президента. По их словам, этот доступ спецслужбы получают, когда трафик россиян оказывается за границей.

В Европе (в частности, в Стокгольме) есть крупный центр американского Агентства национальной безопасности и он имеет доступ к трафику, проходящему через крупные точки обмена трафиком, объясняет один из собеседников «Ведомостей»: американские спецслужбы имеют возможность снимать данные с этих точек, расшифровывать их и делать поиск по ключевым словам – так они помогают искать и выявлять террористов.

Вместе с персональными данными отдельных пользователей в трафик, который передается за границу, попадает информация о банковских транзакциях, а также государственные данные, переписка чиновников, тревожатся собеседники «Ведомостей».

Гендиректору IT-компании Inoventica и бывшему гендиректору «Синтерры» Виталию Слизеню известно минимум об одном центре анализа трафика, работающем в интересах спецслужб, – он расположен около крупной точки обмена трафиком в Лондоне. А в крупнейшие точки обмена трафиком в Лондоне и Франкфурте попадают данные, которыми обмениваются пользователи внутри России, знает он.

Трафик россиян попадает за границу и когда они обращаются к зарубежным сервисам и ресурсам, и когда они обращаются к ресурсу на территории России, а операторы прогоняют трафик через Европу без реальной технической необходимости, рассказывают собеседники «Ведомостей».

Российские абоненты часто делают запросы к западным ресурсам, поскольку большая часть сервисов расположена за границей, а европейские и американские абоненты редко обращаются к российским ресурсам, объясняет чиновник. Но поскольку европейские точки обмена не продают исходящий трафик отдельно от входящего, а продают лишь пакетами, пустующий входящий канал операторы забивают внутрироссийским трафиком, который фактически делает петлю и выходит за пределы России, рассказывает чиновник.

Слизень объясняет, что пропуск части внутрироссийского трафика через зарубежные точки обмена – следствие оптимизации затрат. Обычно операторы платят точкам обмена трафиком определенную сумму за канал определенной ширины. Эта сумма ежемесячная, не зависит от заполняемости канала, говорит Слизень. Как только канал оказывается недозаполнен – а это случается, когда пользователи наименее активны (ночью или выходные), – чтобы он не простаивал, туда перенаправляется часть внутрироссийского трафика.

Наличие проблемы перегона внутрироссийского трафика подтверждает сотрудник только одного крупного оператора связи. Если бы можно было покупать ровно столько трафика, сколько нужно, и операторы всегда договаривались об обмене трафиком в России, ситуация была бы иной, говорит он.

В двух других операторах связи опровергают наличие проблемы. По словам сотрудника одного из них, у операторов есть системы, которые следят, чтобы петель не было в принципе. Отправлять трафик кружной дорогой через Стокгольм или Франкфурт экономически нецелесообразно – за это нужно платить валютой, объясняет он. Петли чреваты дополнительными затратами, соглашается сотрудник второго оператора, а говорить о существенном перевесе нельзя: российские сервисы (например, Mail.ru Group, «В контакте») востребованы за границей, у операторов нет нужды забивать исходящий канал.

Требование пропускать внутрироссийский трафик только внутри страны может добавить крупным операторам связи расходов, но незначительно: им придется построить и обслуживать дополнительные каналы, считает Слизень.

Минкомсвязи выложило на портал общественного обсуждения новую версию законопроекта о регулировании рунета. Одна из основных задач – замкнуть российский интернет-трафик внутри страны, говорится в пояснительной записке. Именно с внешними угрозами, а не с желанием контролировать трафик связано желание министерства перенаправить большую его часть внутрь страны, объясняет федеральный чиновник.

По оценке «Ростелекома», за границу выходит около 20% российского трафика. Представителю «Ростелекома» известно, что петли трафика за границей – одна из причин локализовать трафик в России, вопрос об угрозе от иностранных спецслужб он оставил без ответа. Это одна из причин локализовать трафик в России, знает собеседник в крупном операторе связи.

Совет безопасности поручил позаботиться о безопасности интернета в 2014 г. – поручение лежит в основе и законопроекта Минкомсвязи. К 2020 г. 99% российского интернет-трафика должно передаваться внутри страны, планирует министерство, в 2014 г. было 70%. Внешние точки обмена не гарантируют безотказную работу российских систем, объясняет профильный федеральный чиновник.

АНБ не ответило на запрос «Ведомостей». Представители МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и «Транстелекома» отказались от комментариев.