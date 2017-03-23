Wikileaks опубликовал вторую часть «хакерского архива» ЦРУ

Сайт Wikileaks сегодня опубликовал вторую часть утечки документов о деятельности киберразведки ЦРУ «Сейф № 7» под названием Dark Matter («Темная материя»). Из документов следует, что ЦРУ могло физически заражать устройства Apple, в том числе iPhone, до их поступления к клиенту, а также получать доступ к данным в обход встроенной парольной защиты и тем более операционной системы.

Все проекты, о которых идет речь, разработаны в Отделе встраиваемых систем (EDB) ЦРУ, пишет Wikileaks.

Так, вредоносный код Sonic Screwdriver [«Звуковая отвертка», универсальный инструмент Доктора Кто из одноименного сериала] прячется в микропрограмме адаптера Thunderbolt-Ethernet для ноутбуков Apple Mac. Он позволяет «выполнять код на периферийных устройствах во время загрузки компьютера», что дает возможность инфицировать компьютер-цель, например, с USB-накопителя в обход встроенного пароля. Так, программа DarkSeaSkies - это вредоносная вставка в загрузчик (EFI) ноутбуков Apple MacBook Air, состоящая из DarkMatter (поражает сам загрузчик), SeaPea (поражает системные программы) и NightSkies (поражает область данных пользователя). Исходя из дат документов, Wikileaks утверждает, что другая похожая вредоносная программа для MacOSX - DerStarke - использовалась ЦРУ минимум до 2013 г., а 2016 годом датированы файлы о разработке новой версии - DerStarke2.0.

В опубликованном задании на разработку NightSkies говорится об «оперативной необходимости в портировании текущей (смартфонной) версии на MacBook Air». «У оперативника есть возможность подарить объекту MacBook Air с имплантированной программой. Программа должна обеспечить регулярный сброс данных и дистанционное управление. Она должна быть скрытной, неудаляемой и минимально заметной на диске», - сказано в задании.

Также в утечку включены мануалы программы NightSkies 1.2, импланта в Apple iPhone. Wikileaks подчеркивает, что эта программа достигла версии 1.2 уже в 2008 г. и в явном виде предназначена для установки на «чистые» смартфоны. «То есть минимум с 2008 г. ЦРУ могло заражать смартфоны своих целей, вторгаясь в цепочку их поставок», - пишет организация.

«В то время как средства ЦРУ иногда используются для физического вторжения в систему жертвы, вероятно, что многие из атак, использующих физический доступ к системе, происходят с помощью внедрения в логистические цепи организаций-жертв с помощью перехвата почтовых заказов и прочих отправлений», - считает Wikileaks.

Компания Apple пока не прокомментировала новую утечку.