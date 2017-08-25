Историк Борис Колоницкий о том, как конфликт Корнилова и Керенского запустил механизм гражданской войны

Статья опубликована в № 4393 от 25.08.2017 под заголовком: 17-й год: Неудавшееся спасение отечества

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Простое происхождение, общероссийская известность, отсутствие связей с аристократией и распутинцами помогли Корнилову сделать карьеру в условиях революции ТАСС

Неудавшееся спасение отечества

«Дело Корнилова», «Корниловское выступление», «Корниловский мятеж» – так называли люди разных взглядов комплекс конфликтов, происходивших в конце августа 1917 г. (начало сентября нового стиля). Все эти оценки отражают центральную роль, которую сыграл в этих событиях генерал Лавр Корнилов, верховный главнокомандующий российскими армиями, когда безуспешно попытался ограничить власть советов и комитетов в стране. Главной причиной его неудачи было неверное понимание политической ситуации; глава Временного правительства Александр Керенский вынужден был лавировать между набиравшими силу генералами и руководящими центрами меньшевиков и эсеров. Такая ситуация сложилась в стране в результате июльского кризиса.