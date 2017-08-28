От редакции
Статья опубликована в № 4394 от 28.08.2017 под заголовком: От редакции: Культура субсидий

Как финансировать культуру, чтобы никто не сел в тюрьму

Между художником и властью должно быть профессиональное сообщество

Скандальное дело Серебренникова породило множество комментариев о, мягко говоря, несовершенстве механизмов государственного финансирования культуры. Это несовершенство во многом выгодно власти.

С точки зрения государства, нет разницы между строительством моста и постановкой спектакля: производство обоих продуктов за счет федерального бюджета финансируется одинаково. Такой механизм далеко не всегда соответствует реалиям современного арт-процесса, одновременно бюрократизируя его и стимулируя поиски обходных маневров, а значит, создавая «спящие» условия для уголовного преследования.

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