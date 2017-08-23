Да, дураки, ну и что?
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Задержание и обвинение художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова в мошенничестве – логичное развитие уголовного дела. Мотивы и предпосылки могут быть любыми, но для российского следователя задачей является посадить.
Демонстративный характер задержания – ночью в петербургской гостинице (Серебренников снимает фильм о Викторе Цое), затем этапирование в Москву на допрос, предъявление обвинения и отправка в «Матросскую Тишину» – выписывает цену словам президента Путина. «Да дураки», – говорил он Евгению Миронову по поводу «масок-шоу» в театре и на квартире режиссера в конце мая. Позже Путин пояснял, что нелепо заявляться в театр с силовой поддержкой. По сведениям «Дождя», президент обещал заступникам режиссера из числа высших чиновников, что ему уголовное преследование не грозит. Да, дураки, но свои три рубля в день имеем – как бы отвечают на это инициаторы преследования, и Путин ничего с этим сделать не может или не хочет (похожая ситуация с Европейским университетом в Петербурге, разве что там нет уголовных дел, а просто университету пришлось освободить здание).
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