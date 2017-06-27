Прокурор и солипсизм

Статья [в газете] не свидетельствует о том, что мероприятие действительно было проведено. Александр Алисов, прокурор

Можно рутинно сказать, что на процессе над бывшим директором «Гоголь-центра» Алексеем Малобродским российское правосудие поднялось на новую ступень абсурда. Но какой в этом смысл, если статья в газете, как исчерпывающе сформулировал прокурор, не свидетельствует о том, что мероприятие действительно было проведено.

А значит, текст, который вы сейчас читаете, вовсе не доказывает, что 21 июня 2017 г. состоялся суд, на котором Алексея Малобродского отправили в сизо, потому что, по версии следствия, в 2012 г. он, вступив в сговор с директором «Седьмой студии» Юрием Итиным и бухгалтером Ниной Масляевой, похитил 2,3 млн руб., выделенных государством на постановку спектакля Кирилла Серебренникова «Сон в летнюю ночь», который, по версии того же следствия, поставлен не был. А в газетах мало ли что понапишут, театральные критики – такие фантазеры.

Тут прямо захватывает дух, потому что перед нами, судя по всему, глубоко диалектическая философская доктрина.

С одной стороны, прокурор Алисов оказывается приверженцем солипсизма, признающим в качестве единственной и несомненной реальности собственное сознание, в котором никакого «Сна в летнюю ночь», разумеется, нет, и многочисленные рецензии не способны доказать обратное. А с другой стороны, выбор именно этой пьесы в качестве примера иллюзорности окружающей реальности и недостоверности свидетельств о ней выдает зачарованность прокурора шекспировским миром эльфов и фей, где возможны любые метаморфозы. Словно бы в зале суда резвится озорник Пак и капает в глаза присутствующих волшебное зелье, из-за которого им, совершенно как в пьесе Шекспира, начинает мерещиться человек с головой осла.

Между тем, как говорил Михаил Васильевич Ломоносов, ежели где-то что-то убыло, то где-то что-то прибыть должно непременно. И вот на место утерянного следствием спектакля «Сон в летнюю ночь» прибывает не вполне еще существующий фильм Алексея Учителя «Матильда», который, по свидетельству бывшего прокурора, а ныне депутата Поклонской, в массовом порядке смотрят прихожане, после чего немедленно бегут в храм исповедоваться в содеянном и бывают тут же отлучены от причастия. Никаких рецензий на «Матильду» не наблюдается, что, следуя прихотливой прокурорской логике, можно считать несомненным доказательством ее реальности. Ибо реальная вещь не нуждается в критических фантазиях, она просто есть.

Резюмируя, приходится признать, что свидетельство прихожан остается последним способом указать на существование чего бы то ни было. Недаром Кирилл Серебренников призвал поделиться впечатлениями о «Сне в летнюю ночь» своих зрителей – в каком-то смысле тоже прихожан, во всяком случае в представлении тех, кто считает театр храмом.

А существует ли такая вещь, как театральное сообщество, выяснится 28 июня – на этот день запланирована акция солидарности с Алексеем Малобродским.