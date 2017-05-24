От редакции
Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: От редакции: Культура обыска

Культура обыска

Силовики расширяют границы художественного высказывания

Когда в один из самых известных российских театров (а параллельно – домой к его руководителю) картинно являются люди в масках, блокируя на несколько часов всех находящихся внутри, в этом трудно не увидеть художественное высказывание. Очевидно, что успешность театра и режиссера – лауреата многих российских и мировых фестивалей – в данном случае только усиливает рассчитанный эффект. И когда пресс-секретарь президента технично призывает «не политизировать» обыски, это воспринимается как обязательная часть спектакля.

Как сообщил Следственный комитет, обыски в «Гоголь-центре» и дома у Кирилла Серебренникова прошли в рамках уголовного дела о хищении 200 млн руб., которые государство в 2011–2014 гг. выделяло НКО «Седьмая студия» в виде госсубсидий «на развитие и популяризацию искусства Российской Федерации».

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