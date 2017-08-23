Серебренников попросил его отпустить и дать ему работать

Он отметил, что гордится этим проектом и считает его важным для искусства, передает «Медиазона» Евгений Разумный / Ведомости

Режиссер Кирилл Серебренников, которого СКР обвинил в организации хищения 68 млн руб. из федерального бюджета, в Басманном суде заявил о невиновности. Он назвал домашний арест неоправданно жесткой мерой пресечения и объяснил, что в условиях ограничения свободы не сможет работать. «Поэтому я прошу отпустить меня, на самом деле. Я никуда не буду убегать, никуда я скрыться не могу», — цитирует его «Медиазона».

Режиссер напомнил, что ему нужно закончить фильм о Викторе Цое «Лето», закончить спектакль «Маленькие трагедии». Уехать за границу он не сможет, поскольку еще в мае у него изъяли загранпаспорт, хотя ему нужно в сентябре ехать в Штутгарт для работы над постановкой оперы, пишет в Facebook корреспондент «Эха Москвы» Ксения Ларина. В ходе заседания он не раз подчеркивал, что работает для России.

Все государственные деньги, выделенные на проект «Платформа», были потрачены на заявленные цели, заверил режиссер. Он отметил, что гордится этим проектом и считает его важным для искусства, сообщает «Медиазона». Как передает корреспондент «Эха» Алена Вершинина, он напомнил, что «Платформа» стала стартом для многих молодых художников. Выдвинутые ему обвинения он считает абсурдными и невозможными, о хищениях ему неизвестно, ответственных за финансовую часть проекта он никогда не подозревал в нечестности и сам он денег не крал. Он напомнил, что всегда ходил на допросы по вызову следователей и сотрудничал со следствием.

Обвиняемый может скрыться от суда, повлиять на свидетелей - своих бывших подчиненных, уничтожить доказательства по делу, заявил до этого следователь. Как сообщает «Медиазона», он попросил судью Елену Ленскую назначить режиссеру два месяца домашнего ареста. РБК уточняет, что речь идет о периоде до 19 октября, в это время Серебренников должен находиться в своей квартире на Пречистенке. «Принимая во внимание, что Серебренников обвиняется в тяжелом преступлении, он может скрыться от суда», - заявил следователь (цитата «Медиазоны»). РБК передает, что он также может уехать за границу: у него был вид на жительство в Латвии, и следствию известно о его планах в ближайшее время покинуть Россию. Следователь также добавил, что режиссер не признает вину и 22 августа отказался от дачи показаний. На это адвокат Дмитрий Харитонов возразил, что сначала его клиент, которого неожиданно задержали в Петербурге и утром во вторник доставили в Москву, не давал показаний, дожидаясь приезда защитника из Владимира, а после этого заявил только, что обвинения ему непонятны.

«Сумма хищений в деле будет увеличиваться. В настоящее время мы еще не завершили все экспертизы», - цитирует следователя РБК.

Ранее защита Серебренникова сообщила суду об имеющихся личных поручительствах от десятков деятелей культуры, которые просят освободить режиссера. Адвокат Харитонов попросил суд приобщить к делу документы о том, что мать Серебренникова имеет инвалидность, сообщает РБК.

Заседание суда проходит под скандирование сторонников Серебренникова, которые собрались на улице у здания райсуда, сообщают корреспонденты «Эха». Вершинина отмечает, что крики и аплодисменты становятся все громче и вот-вот заглушат слова участников заседания. «Интерфакс» оценил численность собравшихся в несколько сотен человек, в их числе деятели культуры, журналисты, издатели. Адвокат Харитонов заявил суду, что эти люди смогут помочь собрать денежный залог, под который можно отпустить на свободу его подзащитного, и предложил назначить залог в 68 млн руб. - сумму, хищение которой инкриминируется Серебренникову.

По версии следствия, в 2011 г. Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». Минкультуры России выделило на этот проект в 2011-2014 гг. более 214 млн руб. из федерального бюджета. Для работы по проекту режиссер создал АНО «Седьмая студия» (ранее Серебренников рассказывал, что создал эту организацию, чтобы сохранить свой актерский курс в школе-студии МХАТ). В «Седьмую студию» он пригласил «ранее ему знакомых» Алексея Малобродского (бывший генпродюсер), Юрия Итина (бывший директор), Нину Масляеву (главный бухгалтер), Екатерину Воронову (продюсер). Все они стали фигурантами дела. Имя Вороновой СКР впервые назвал 22 августа и сообщил, что она объявлена в розыск.

Как считают в СКР, по указаниям Серебренникова фигуранты дела составляли завышенные сметы по проекту «Платформа», на них просили финансирование у Минкультуры, а затем отчитывались, что деньги расходовались полностью, хотя на самом деле переводили их на счета подконтрольных фирм и уже затем делили и тратили по собственному усмотрению. По подсчетам следствия, режиссер способствовал хищению из бюджета не менее 68 млн руб.

На заверения защиты, что Серебренников никуда не убежит и будет являться на допросы по вызову, следователь возразил, что в июле в СК поступил документ о том, что режиссер не сможет присутствовать на следственных действиях из-за съемок в другом городе. «По законодательству это не является уважительной причиной для неявки», - цитирует следователя РБК. Также он напомнил о просьбе защиты разрешить режиссеру выехать в Штутгарт.

По словам представителя СК, сотрудники «Седьмой студии» уничтожали финансовые документы и «черную кассу» компании по указанию разыскиваемой Екатерины Вороновой. Аргументируя ходатайство о домашнем аресте, он также напомнил, что родственницы бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, на показаниях которой базируются обвинения Серебренникову, в суде недавно пожаловались на слежку за ними, которую, по их мнению, организовали по поручению Серебренникова. Ранее было известно о показаниях Масляевой на Серебренникова, 22 августа источники СМИ сообщили, что в деле есть и показания бухгалтера Татьяны Жириковой, которая проходит по делу свидетелем. 23 августа следователь отметил, что показания на Серебренникова дал и Итин, передает «Интерфакс».

Из поручителей в суде выступили режиссер Андрей Смирнов, издатель Ирина Прохорова и режиссер и сценарист Алексей Мизгирев. Они выразили уверенность, что Серебренников - честный человек, возмутились, что он задержан и в наручниках, сообщили суду о его профессионализме и значимости. Смирнов, в частности, подтвердил, что лично видел постановку «Сон в летнюю ночь», которую следствие считает несуществующей, сообщает РБК. Прохорова выразила готовность внести за режиссера залог, пишет Алена Вершинина. Она считает, что «великий человек» не должен сидеть в сизо и не должны вернуться времена, когда талантливые люди гибли в лагерях, передает Ксения Ларина.

После выступлений поручителей Серебренников поблагодарил их за поддержку и снова заявил суду, что он честный человек и просит дать возможность работать, сообщает корреспондент «Эха». Он напомнил, что всегда работал для России и старается сделать так, чтобы страна стала мощной культурной державой. После этого судья удалилась для принятия решения.

Басманный суд 23 августа 2017 года