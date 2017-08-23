За Серебренникова готовы поручиться десятки деятелей культуры

В Басманном суде защита Кирилла Серебренникова попросила отпустить его под поручительство, сообщает РБК. Как заявил его адвокат Дмитрий Харитонов, поручиться за него готова вдова Александра Солженицына Наталья. «Я лично знакома с Серебренниковым. Он всегда отличался порядочностью и добросовестностью, которые позволили ему вместе с талантом заслужить высокую репутацию. Личное знакомство с ним позволяет мне поручиться, что он не попытается скрыться от следствия», - цитирует РБК ее заявление.

Также поручиться за режисссера готовы актриса Виктория Исакова, кинорежиссер Андрей Смирнов, создатель картины «Белорусский вокзал». Актер, режиссер, худрук театра Et Cetera Александр Калягин официально заявил о готовности поручиться за Серебренникова еще 22 августа. «Эхо Москвы» сообщает, что среди поручителей названы Филипп Киркоров, актер и режиссер Федор Бондарчук, худрук «Сатирикона» Константин Райкин, директор Большого театра Владимир Урин. Также среди среди поручителей глава фонда «Вера» Нюта Федермессер, сценарист Авдотья Смирнова, актер Валерий Гаркалин, телеведущий Андрей Малахов, сообщает РБК.

«Ещё поручительства личные от Киркорова, Андрея Малахова, Калягина, Урина, Евг. Миронова, Попогребского, Бондарчука, Райкина, Козловского Данилы, Нюты Федермессер, Дуни Смирновой, Верника, Гаркалина Валерия, Вики Исаковой, Чулпан, Картозии, Зельфиры Трегуловой, Ал. Германа, Улицкой, Кс. Рапопорт, Максима Матвеева, Додина, Лизы Боярской, Светлакова, Урганта, Ксении Собчак, Максима Виторгана , Мизгирева, Хабенского, Сванидзе и Андрея Смирнова», - пишет в Facebook корреспондент «Эха» Ксения Ларина». Как сообщает РБК, ее пустили в зал в числе близких Серебренникова.