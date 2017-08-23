Следствие просит назначить домашний арест для Серебренникова

Следствие просит поместить режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест, сообщила агентству «Москва» пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева. Это ходатайство уже поступило в суд. Суд начнет его рассматривать 23 августа в полдень. Серебренников был задержан в ночь на 22 августа в Петербурге, доставлен в Москву и затем допрошен по делу о хищении бюджетных средств, выделенных созданной им театральной «Седьмой студии» на проект «Платформа». Вечером СКР сообщил, что режиссеру предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Вину он не признает.

Домашний арест ставит под вопрос съемки фильма про Виктора Цоя «Лето», которые уже начались в Петербурге. Соавтор сценария картины Михаил Идов после задержания Серебренникова отмечал, что фильм снят на две трети и съемочная группа сделает все возможное, чтобы завершить эту работу. В сентябре Серебренникова приглашали в Штутгарт для работы над постановкой оперы «Ганс и Гретель» Энгельберта Хумпердинка. Он рассказывал это Sueddeutsche Zeitung и отмечал, что еще в мае при обыске в «Гоголь-центре» у него отобрали загранпаспорт.

Во вторник, когда стало известно о задержании режиссера, не арестовывать его попросили председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов, заммэра Москвы Леонид Печатников, экс-министр финансов Алексей Кудрин, кинорежиссер Павел Лунгин. После допроса Серебренников был помещен в изолятор временного содержания на Петровке, как сообщал «Дождь», он ночь провел в трехместной камере, его сосед подозревается во взяточничестве.

По версии следствия, в 2011 г. Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». Минкультуры России выделило на этот проект в 2011-2014 гг. более 214 млн руб. из федерального бюджета. Для работы по проекту режиссер создал АНО «Седьмая студия» (ранее Серебренников рассказывал, что создал эту организацию, чтобы сохранить свой актерский курс в школе-студии МХАТ). В «Седьмую студию» он пригласил «ранее ему знакомых» Алексея Малобродского (бывший генпродюсер), Юрия Итина (бывший директор), Нину Масляеву (главный бухгалтер), Екатерину Воронову (продюсер). Все они стали фигурантами дела. Имя Вороновой СКР впервые назвал 22 августа и сообщил, что она объявлена в розыск.

Следствие считает, что фигуранты дела по указанию Серебренникова и Итина ежегодно составляли планы с завышением количества и стоимости работ по проекту «Платформа» и по этим данным просили в Минкультуры финансирование. Затем они передавали в министерство финансовые и творческие отчеты о том, что полученные субсидии полностью израсходованы в соответствии с заявленными планами. Также Серебренников поручал подельникам заключать фиктивные договора «с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими обязательства, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных проектом «Платформа», добавляет СКР. В результате этих схем бюджетные деньги выводились на расчетные счета данных контрагентов (среди которых были фирмы-однодневки), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками, утверждает следствие. Таким образом режиссер способствовал хищению из бюджета не менее 68 млн руб. Его вину подтверждают показания свидетелей, изъятые документы и результаты оперативно-розыскной деятельности, считают в СК.