Кириллу Серебренникову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Режиссер обвиняется в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных в 2011-2014 гг. на реализацию проекта «Платформа». Серебренников в ходе допроса свою вину не признал, добавили в ведомстве.

Режиссера после допроса увезли в следственный изолятор «Матросская тишина» (сизо № 1), рассказал его адвокат Дмитрий Харитонов. По его словам, Серебренников считает обвинение «абсурдным». «Кирилл Семенович считает это обвинение абсолютно абсурдным, "Платформа" была проектом, который состоялся, что на этот проект были потрачены те деньги, которые выделило государство», - заявил адвокат (цитата по «Интерфаксу»).

В среду, 23 августа, Басманный суд изберет режиссеру меру пресечения. Пресс-секретарь «Гоголь-центра» Дарья Аленина призвала зрителей прийти на это заседание суда. «Приходите. Это важно», – написала она в Facebook.

Во вторник Серебренникова задержали в Петербурге, где он снимает фильм «Лето» о Викторе Цое, и доставили в Москву в Следственный комитет, рассказал «Дождю» адвокат режиссера Дмитрий Харитонов.

23 мая Серебренников был допрошен как свидетель по делу о хищении бюджетных средств, выделенных АНО «Седьмая студия», созданной Серебренниковым, на проект «Платформа». До этого в «Гоголь-центре» прошли обыски. До сих пор обвиняемыми по делу проходили бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, ее бывший директор Юрий Итин и главный бухгалтер Нина Масляева. 21 июня в суде Малобродского обвинили в хищении денег, выделенных на спектакль «Сон в летнюю ночь», который, по версии обвинения, так и не был поставлен.

«Дождь» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что следователи хотели добиться ареста Серебренникова, но получили сверху указание его не трогать, после того как за него заступились высокопоставленные чиновники и политики, в том числе и из правительства.

Позже Серебренников призывал зрителей помочь ему доказать, «что проект "Платформа" действительно был», хотя «100 афиш оригинальных мероприятий, сделанных нами за три года, могут не убедить тех, кого мы должны убедить».

Ранее сообщалось, что бухгалтер Масляева дала следствию признательные показания. Она арестована, в Мосгорсуде были зачитаны ее показания, в которых она призналась в обналичивании. По словам источника ТАСС, в деле есть показания и других лиц и показания Масляевой не были ключевыми. По его словам, следствие собрало «достаточно оснований для того, чтобы статус Серебренникова изменился со свидетеля на подозреваемого».

В начале августа режиссер неожиданно сообщил, что у него отобрали загранпаспорт, хотя он проходит только свидетелем по делу.

Источник «Интерфакса» объяснял, что паспорт у Серебренникова изъяли еще при обысках в конце мая и отправили на экспертизу, чтобы проверить подлинность документа. По словам собеседника агентства, «эти следственные действия являются лишь поводом для того, чтобы не выпустить режиссера за рубеж».