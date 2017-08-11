Следственный комитет назначил экспертизу загранпаспорта Кирилла Серебренникова

Следственный комитет России в рамках дела «Седьмой студии» решил провести экспертизу заграничного паспорта художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Из-за этого режиссер не может выехать за границу, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Как нам стало известно, следствие проводит экспертизу заграничного паспорта Серебренникова, который был изъят у него во время обысков в конце мая этого года», - отметил он. По его словам, «речь может идти о технико-криминалистической экспертизе, целью которой является установление подлинности документа».

По словам источника, «эти следственные действия являются лишь поводом для того, чтобы не выпустить режиссера за рубеж».

Серебренников активно сотрудничает с зарубежными театрами. В начале августа Серебренников рассказывал, что в сентябре должен ставить в Штутгарте оперу Энгельберта Хумпердинка «Гензель и Гретель».