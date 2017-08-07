Серебренников сообщил, что стал невыездным

Режиссер Кирилл Серебренников сообщил Sueddeutsche Zeitung, что у него отобрали загранпаспорт, хотя он проходит только свидетелем по делу о хищении государственных денег, выделенных на театральный проект «Платформа». Он не может выехать за границу. «В сентябре я должен инсценировать в Штутгарте сказочную оперу «Ганс и Гретель» Энгельберта Хумпердинка. Я надеюсь, что смогу выполнить мой договор. Я буддист, я медитирую, так я пытаюсь справиться со своими делами», - цитирует режиссера сайт «Иносми.ру».

Серебренников был допрошен как свидетель по этому делу 23 мая. До этого в «Гоголь-центре» прошли обыски, в ходе которых актеров и других сотрудников театра удерживали в зале. «Дождь» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что следователи хотели добиваться ареста Серебренникова, но получили сверху указание его не трогать, после того как за него заступились высокопоставленные чиновники и политики, в том числе и из правительства.

Sueddeutsche Zeitung напомнила, что также недавно была отменена премьера постановки Серебренникова «Нуреев» в Большом театре. На вопрос, не стоит ли за всеми этими неприятностями министр культуры Владимир Мединский, режиссер ответил, что это уже спекуляции, «быть может, Мединский, быть может, кто-то еще» и он предпочитает пока об этом не думать. Он также отметил, что сейчас в России стало «больше сумасшедших, которые от имени государственных инстанций или религии нападают на культуру», и добавил, что «когда министр культуры Мединский выступает в провинции за открытие памятника Сталину, то это говорит об очень многом». «Больше я ничего не могу сказать, к сожалению. Если бы речь шла только обо мне, я мог бы говорить более откровенно», - сказал Серебренников.

Он напомнил, что «Гоголь-центр» «с самого начала поддерживался на государственные деньги, и это при Владимире Путине». Поставить балет «Нуреев» ему предложил сам директор Большого театра Владимир Урин. Отложить премьеру, по его словам, директору могли предложить его советники, например руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев, которые могли решить, что кордебалет «танцует еще недостаточно хорошо». Серебренников считает, что за четыре дня до премьеры труппа успела бы многое доработать, и добавил, что отмена премьеры его поразила. Он считает, что для идеологических или моральных претензий к постановке нет оснований.