Кирилл Серебренников об отмене балета «Нуреев»: «Это решение театра»

Кирилл Серебренников Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Большой театр уведомил зрителей на официальном сайте: «Вместо объявленной ранее премьеры спектакля "Нуреев" 11, 12, 13, 14 июля на Исторической сцене театра будет показан балет "Дон Кихот". Билеты действительны».

Балет, чьим героем должен был стать выдающийся танцовщик ХХ в. Рудольф Нуреев, создали композитор Илья Демуцкий, хореограф Юрий Посохов и режиссер Кирилл Серебренников. В 2015 г. эта же команда выпустила в Большом театре балет «Герой нашего времени», на волне успеха которого ей был сделан новый заказ.

Все предвещало повторение триумфа, однако за три дня до премьеры театр объявил о ее отмене. Такого в последние десятилетия не было еще ни разу. Большой театр – надежно работающий производственный организм, к тому же, премьера должна была состояться на Исторической сцене, после реставрации здания прекрасно оснащенной технически. Отмена спектакля по болезни кого-либо исполнителей также исключена – каждую партию репетируют несколько составов танцовщиков.

От официального комментария по поводу отмены руководство Большого театра отказывается. О причинах отмены будет объявлено в понедельник, заверила «Ведомости» пресс-секретарь театра Екатерина Новикова.

Режиссер Кирилл Серебренников на просьбу «Ведомостей» прокомментировать ситуацию ответил: «Я не хочу комментировать. Это решение театра. Вот так они решили».

Решение было принято после того, как в пятницу вечером генеральный директор театра Владимир Урин посетил прогон спектакля, на котором впервые были собраны воедино его разнородные составляющие. По замыслу авторов спектакля, их произведение должно было объединить элементы балета, музыкального театра с пением и драматического театра. Как рассказал «Ведомостям» один из сотрудников театра, в спектакле немало словесного текста, в котором звучит специфичная для Нуреева брань на английском языке. Имеются танцы трансвеститов, а центральной линией сюжета являются лирические отношения Нуреева и датского танцовщика Эрика Бруна.

Стоит напомнить, что ни высказываний чиновников или депутатов, ни выступлений общественности по поводу готовящейся премьеры не было – как это имело место в 2005 г., когда Большой выпустил оперу Леонида Десятникова «Дети Розенталя», написанную на либретто Владимира Сорокина. Тогда отдельные депутаты Государственной думы и активисты молодежных организаций оказывали публичное давление на театр, однако спектакль отменен не был.