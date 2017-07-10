«Нуреева» сыграют в мае 2018 года

Спектакль оказался к показу на публике не готов и театр предпочел отменить премьеру, чем выпускать балет в таком виде Андрей Гордеев / Ведомости

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин провел брифинг и объяснил журналистам причину, по которой была отменена премьера балета «Нуреев», над которым работали композитор Илья Демуцкий, хореограф Юрий Посохов и режиссер, он же автор либретто и сценограф Кирилл Серебренников.

По словам Урина, спектакль оказался к показу на публике не готов и театр предпочел отменить премьеру, чем выпускать балет в таком виде. Композитор сдал партитуру вовремя, декорации были готовы, режиссер также успел поставить и отрепетировать свою часть работы. Хореография тоже была вполне продумана, но должным образом отрепетировать сценическое действие с артистами Большого театра хореограф не успевал. Одна из причин состояла в том, что репетиции были вынесены на основную сцену из репетиционных залов слишком поздно — только в первых числах июля, а действие предполагало участие обильной массовки, состоящей из балетных танцовщиков, хора и драматических артистов.

Урин отметил, что решение об отмене премьеры было принято совместно с авторами спектакля. Директор сообщил о своем решении труппе утром 8 июля — на следующий день после неудачного прогона. Однако было принято решение сыграть вечером 8 июля еще один прогон и записать его на видео. По впечатлениям Урина, артисты, исполнившись здоровой обиды, собрались и станцевали весьма благополучно. Тем не менее решения своего директор не отменил.

Вопрос об окончательном снятии спектакля не стоял – необходимо было лишь найти репетиционное время в сезоне 2017/18, которое устроило бы и театр, чей рабочий сезон расписан по дням и часам, и Юрия Посохова, чрезвычайно востребованного на мировой сцене хореографа. Такой период с трудом, но был найден: конец апреля – начало мая 2018 г.

Стало быть, в мае 2018 г. премьера «Нуреева» состоится. Урин заверил прессу, что изменений в либретто, режиссуре и сценографии по сравнению с тем, что было показано на прогонах, не планируется. Директор понимает, что реакция на спектакль может быть весьма разноречивой, но относится к этому спокойно.

Отвечая на вопросы, Владимир Урин признал, что перенос премьеры – определенная репутационная потеря для театра, раньше славившегося неукоснительным следованием собственным планам. Определенные потери понесут и те зрители, кто купил билеты на «Нуреева» через агентов, поскольку комиссионные им театр не вернет.

Вместе с тем Урин категорически отверг любые предположения журналистов о том, что отмена прямо или косвенно связана а) с делом «Седьмой студии», которой руководит Серебренников и где якобы имели место хищения государственных средств б) с гомосексуальной линией в сюжете спектакля. Урин также заверил прессу, что никакому давлению «оттуда», а также из Министерства культуры театр не подвергался.