Новые культурные высоты (само)цензуры

Статья опубликована в № 4359 от 10.07.2017 под заголовком: От редакции: Нежелательное рядом

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В конце недели стало известно, что Государственный Большой театр за три дня до премьеры отменил балет «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова, а библиотекари Архангельской области прячут в подсобках книги, купленные когда-то на деньги Фонда Сороса: Пушкина, Достоевского, Пришвина, Улицкую, Солженицына, справочники. В этих вроде бы не связанных событиях сложно не увидеть новое культурное высказывание.

Балет, анонсировавшийся Большим театром как главное событие нового сезона, отменили экстренно за три дня до премьеры, чего не бывало даже во времена СССР. Решение принял гендиректор театра Марк Урин после того, как посмотрел в пятницу прогон спектакля. Официальное объяснение – спектакль не готов, поэтому премьера переносится на следующий сезон, так как в этом сезоне все расписано. В чем заключается неготовность, не ясно («Новая газета» приводит анонимные мнения артистов, что спектакль готов даже более чем остальные). Кирилл Серебренников сказал, что это решение театра.

У этого решения богатый контекст. Серебренников проходит свидетелем по делу о хищении 200 млн руб., выделенных из бюджета его «Седьмой студии» на спектакль «Сон в летнюю ночь» (тот самый, существование которого отрицает прокуратура), два человека по делу арестованы.

В байопике великого Нуреева рассказывается о его любовных отношениях с датским танцовщиком Эриком Бруном. Нуреев, попросивший политического убежища во время гастролей во Франции, был на Западе открытым геем и умер от СПИДа. Такая тема, да еще в постановке режиссера-экспериментатора, заранее смущала борцов за нравственность. Впрочем, Марк Урин был в курсе работы авторов балета.