Серебренников начал снимать картину о Викторе Цое

Режиссер Кирилл Серебренников начал снимать в Петербурге художественный фильм о Викторе Цое. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу проекта и приводит запись режиссера в Facebook о начале съемок. Релиз картины намечен на осень 2018 г.

Сценарий ленты создали Михаил и Лили Идовы, известные по работе над проектом «Оптимисты». В картине будет показан период с конца 70-х по начало 80-х гг., когда Цой готовил и записывал свой первый альбом. Сюжет будет построен на малоизвестных фактах биографии музыканта. В фильме будут использованы песни Цоя, а также музыка западных рок-музыкантов, которая повлияла на формирование русского рока.