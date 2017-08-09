Родственницы бывшего бухгалтера «Седьмой студии» заподозрили Серебренникова в организации слежки за ними

Дочь и сестра бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая проходит по делу о хищении государственных средств, выделенных на театральный проект «Платформа», пожаловались на слежку. Как сообщает ТАСС, их заявление было оглашено в Мосгорсуде. Дочь Масляевой Ольга подозревает в организации слежки «бывших коллег матери - Серебренникова, Итина, Малобродского». Мосгорсуд 9 августа рассматривает жалобы на продление ареста экс-директору «Гоголь-центра» и бывшему главному продюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому и Масляевой, а также на продление домашнего ареста экс-гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину. Создатель «Седьмой студии», художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников проходит по делу свидетелем, недавно он сообщил, что у него в связи с этим отобрали загранпаспорт.

Дочь Масляевой Ольга заявила, что неизвестные мужчины следят за ней и систематически преследуют. Из оглашенных в суде заявлений следует, что неизвестные следили за дочерью и сестрой Масляевой, пытались сфотографировать и выяснить маршруты передвижения. В заявлениях также говорится о попытках бывших коллег предложить новых адвокатов для Масляевой, которая ранее признала вину и выразила готовность пойти на сделку со следствием. Как сообщает корреспондент «Эха Москвы» Ксения Ларина, показания женщин во многом совпадают. Одна из них отметила, что внешность преследователей описать не может, только одежду. Другая заявила, что преследователи сломали ее машину. Обе расценивают это как давление представителей «Гоголь-центра».

По словам Лариной, в суде были зачитаны показания Масляевой, которая призналась в обналичивании, показания Малобродского, который вину не признает и говорит, что не понимает предъявленных ему обвинений, и показания некоторых свидетелей об участии фигурантов дела в финансовых махинациях.

Из новых постановлений следствия о привлечении фигурантов дела в качестве обвиняемых следует, что «Седьмая студия» была создана «с целью реализации преступного умысла» на хищение субсидии в 200 млн руб. Как сообщает РБК, эти постановления зачитала судья Мосгорсуда Светлана Александрова. Создали организацию Итин, Серебренников и Малобродский. Масляева в качестве бухгалтера помогала им обналичивать субсидию от государства; наличными фигуранты дела распоряжались по своему усмотрению, считает СКР.

Дело о хищении госсубсидии было возбуждено еще в 2015 г., следует из материалов дела, в конце июня 2017 г. оно было передано от Московского управления СКР центральному аппарату комитета.

Рассмотрение апелляций перенесено на 11 августа, пишет Ларина.