Задержан Кирилл Серебренников

Следствие собирается предъявить ему обвинение и просить суд избрать ему меру пресечения Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Следственный комитет России сообщил о задержании режиссера Кирилла Серебренникова. Художественный руководитель «Гоголь-центра» задержан как подозреваемый в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных в 2011-2014 гг. на театральный проект «Платформа».

«Его действия квалифицируются следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», – сообщает сайт СКР. Следствие собирается предъявить ему обвинение и просить суд избрать ему меру пресечения.

«После того, как Серебренников будет допрошен, следствие может обратиться в суд за избранием меры пресечения виде ареста или в виде домашнего ареста», - сообщил информированный источник ТАСС. Он допустил, что это может произойти уже 22 августа.

По делу о хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа», режиссер был допрошен как свидетель 23 мая. До этого в «Гоголь-центре» прошли обыски, в ходе которых актеров и других сотрудников театра удерживали в зале, запрещая звонить близким. «Дождь» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что следователи хотели добиваться ареста Серебренникова, но получили сверху указание его не трогать, после того как за него заступились высокопоставленные чиновники и политики, в том числе и из правительства.

24 мая после церемонии вручения государственных премий актер и худрук Театра наций Евгений Миронов рассказал Владимиру Путину о представлении, устроенном Следственным комитетом. «Да дураки», – заявил президент в ответ на вопрос Миронова о том, зачем эти обыски были необходимы. Позже он объяснил журналистам, что ничего умного не видит в обысках в театре при силовой поддержке.

В конце мая СКР сообщал, что обыски в «Гоголь-центре» прошли по делу о хищении бюджетных средств в 2014 г., выделенных АНО «Седьмая студия». АНО – это театральная труппа, созданная Серебренниковым в 2012 г. на основе собственного актерско-режиссерского курса в школе-студии МХАТ. До сих пор обвиняемыми по делу проходили бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, ее бывший директор Юрий Итин и главный бухгалтер Нина Масляева. Масляева вину признает и дает показания. 21 июня в суде Малобродского обвинили в хищении денег, выделенных на спектакль «Сон в летнюю ночь», который так и не был поставлен. Адвокат обвиняемого Юлия Лахова указывала, что спектакль поставлен, неоднократно игрался и на него есть многочисленные рецензии. На это прокурор заметила, что «написать можно всякое», и суд прислушался к стороне обвинения, сообщал «Дождь».

После этого Серебренников призвал зрителей помочь доказать суду существование постановки «Сон в летнюю ночь». Бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, бывшего ее директора Юрия Итина и главного бухгалтера Нину Масляеву обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа». 21 июня в суде Малобродского обвинили в хищении денег, выделенных на спектакль «Сон в летнюю ночь», который, по версии обвинения, так и не был поставлен. Адвокат обвиняемого Юлия Лахова указывала, что спектакль поставлен, неоднократно игрался и на него есть многочисленные рецензии. На это прокурор заметила, что «написать можно всякое», и суд прислушался к стороне обвинения, сообщал «Дождь».

Серебренников через Facebook призвал зрителей помочь ему доказать, «что проект "Платформа" действительно был», хотя «100 афиш оригинальных мероприятий, сделанных нами за три года, могут не убедить тех, кого мы должны убедить». Он предложил публике представить свидетельства – воспоминания и впечатления от постановок «Седьмой студии», особенно от спектакля «Сон в летнюю ночь». Спектакль снова включили в репертуар студии.

В начале августа режиссер неожиданно сообщил Sueddeutsche Zeitung, что у него отобрали загранпаспорт, хотя он проходит только свидетелем по делу. Он выразил недоумение в связи с тем, что в сентябре ему нужно ехать в Штутгарт для работы над постановкой оперы «Ганс и Гретель» Энгельберта Хумпердинка, но выразил надежду, что все образуется. Sueddeutsche Zeitung тогда напомнила, что также недавно была отменена премьера постановки Серебренникова «Нуреев» в Большом театре. На вопрос, не стоит ли за всеми этими неприятностями министр культуры Владимир Мединский, режиссер ответил, что это уже спекуляции, «быть может, Мединский, быть может, кто-то еще» и он предпочитает пока об этом не думать. Он также отметил, что сейчас в России стало «больше сумасшедших, которые от имени государственных инстанций или религии нападают на культуру», и добавил, что «когда министр культуры Мединский выступает в провинции за открытие памятника Сталину, то это говорит об очень многом». «Больше я ничего не могу сказать, к сожалению. Если бы речь шла только обо мне, я мог бы говорить более откровенно», – сказал Серебренников.

В самом начале июня Министерство культуры подтвердило, что просило СКР привлечь к уголовной ответственности виновных в хищениях денег, выделенных «Седьмой студии» по проекту «Платформа». В ответе министерства на запрос «Дождя» говорилось, что письмо в СК за подписью замминистра Николая Малакова, которое утекло в соцсети и СМИ, было подписано «уже после того, как в информационном пространстве распространились многочисленные сообщения о действиях следственных органов». 9 августа РБК сообщил, ссылаясь на материалы следствия, представленные в Мосгорсуд, что дело о хищении госсубсидии было возбуждено еще в 2015 г., следует из материалов дела, в конце июня 2017 г. оно было передано от Московского управления СКР центральному аппарату комитета.

Источник «Интерфакса» объяснял, что паспорт у Серебренникова изъяли еще при обысках в конце мая и отправили на экспертизу, чтобы проверить подлинность документа. По словам собеседника агентства, «эти следственные действия являются лишь поводом для того, чтобы не выпустить режиссера за рубеж».