Кирилл Серебренников в Басманном суде

Евгений Разумный / Ведомости

Режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных из бюджета основанной им «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа», доставлен в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения

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