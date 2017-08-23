Кирилл Серебренников в Басманном суде
У суда собралась огромная толпа – режиссера пришли поддержать деятели культуры
Режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных из бюджета основанной им «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа», доставлен в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения
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Ранее Следственный комитет подал в суд ходатайство об отправке Серебренникова под домашний арест
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Кирилл Серебренников в Басманном суде
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Около сотни журналистов собрались у здания суда в ожидании рассмотрения ходатайства, режиссера пришли поддержать актеры и деятели культуры
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За Серебренникова готовы поручиться десятки деятелей культуры, пишет РБК. Среди них писательница Людмила Улицкая
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Журналист Леонид Парфенов
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Ведущая Елена Чекалова
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Актёр Артур Смольянинов
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Режиссёр Владимир Мирзоев
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Публицист и телеведущий Виктор Шендерович
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Актёр Сергей Юрский
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Актер, телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт
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Режиссер Юрий Быков
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Актер Юрий Колокольников
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Певец Вася Обломов
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