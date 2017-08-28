Кто может управлять государством

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Выпуск в Гарвардской школе управления Brian Snyder / Reuters

В сегодняшнем общественном дискурсе нет вопроса о том, нужны ли реформы. Без них невозможна конкурентоспособность страны. Однако, за исключением публичного обсуждения деятельности конкретных лиц, мы обходим стороной вопрос о том, кто и как должен эти реформы разрабатывать и возглавлять – какими должны быть государственные управленцы и как должно быть организовано государственное управление, чтобы эффективно отвечать на нарастающие вызовы.

Кто проведет реформы

Эти вызовы касаются большого количества людей, если не всего общества: бесплатная медицина и качество медицинских услуг, утилизация ядерных отходов, трансформация моногородов и многое другое. Все это сложные, многоаспектные проблемы; они не поддаются простым решениям и обычно связаны с проблемами более глубокого уровня. Помимо всеми взыскуемой политической воли для их решения нужен особый тип управленческого мышления, характеризующийся среди прочего способностью принимать решения в условиях неполной информации и ограниченного времени, с учетом разных, зачастую противоречивых интересов и с пониманием того, что последствия принятых решений непременно будут неудовлетворительными для той или иной общественной группы.

Таким мышлением должен обладать класс государственных управленцев-профессионалов. Профессионал – это «изделие», изготавливаемое по определенной социальной технологии. Оно подразумевает наличие системы подготовки, правил инициации и исключения из сообщества вследствие нарушения зафиксированной системы профессиональных норм, а также процедур рефлексии деятельности в форме специализированных журналов и съездов.

В СССР таким классом была партийно-хозяйственная номенклатура. Была и соответствующая система подготовки. После идеологического краха коммунистического режима ее место заняли образовательные организации, учебные планы которых были скопированы главным образом с американских аналогов. Так возникла целая плеяда бизнес-школ. Параллельно университеты массово открывали программы государственного и муниципального управления (ГМУ). Однако ни бизнес-школы, заточенные на развитие менеджерских навыков, ни вузовские программы ГМУ с их абстрактной теоретичностью и перегруженностью изучением текущих нормативных актов не решают задачу подготовки профессиональных государственных управленцев.