Власть
Статья опубликована в № 4387 от 17.08.2017 под заголовком: Чиновничьи годы чудесные

Чиновников отправят учиться

Минтруд предлагает постоянно повышать их квалификацию за счет федерального бюджета

Минтруд опубликовал проект указа президента, предусматривающий создание системы непрерывного профессионального образования чиновников. Оно должно стать условием продвижения по служебной лестнице, пишет Минтруд, обучение будет проводиться при поступлении на службу, повышении, смене должности.

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