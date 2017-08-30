Аналитика
Статья опубликована в № 4396 от 30.08.2017 под заголовком: Кадры: Репрессии как контроль элиты

Репрессии стали механизмом контроля элиты

Политолог Николай Петров о силовом характере новой кадровой политики Кремля

Кадровые замены в политической элите, резко интенсифицировавшиеся в последнее время, – в большинстве случаев замены в жестком варианте, и не просто в жестком, а с посадками, и не просто с посадками, а с посадками на длительный срок, еще недавно казавшийся нереальным. Репрессии в отношении элиты уже давно не точечные, хотя за исключением некоторых корпораций и регионов не приобрели пока и массового характера.

Две модели

Почему можно говорить о раскручивающейся спирали репрессий против элит? Потому что происходит нарастание широты и глубины охвата (все выше ранг репрессируемых) подпадающих под каток элит. Потому что вместо индивидуальных дел все чаще речь идет об организованных преступных сообществах в руководстве федеральных корпораций или регионов. Потому что крупные резонансные дела, будь то дело ГУЭБиПК МВД или Минкультуры, имеют обыкновение не заканчиваться посадками и приговором, а продолжаться и расширяться.

Не считая дела «Оборонсервиса», на новый качественный уровень посадки вышли осенью 2013 г. в связи с делом Росграницы и Росгранстроя, руководители которых первыми из глав крупных корпораций получили обвинения в создании преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств. В то же примерно время под раздачу попало Минрегионразвития – после саммита АТЭС во Владивостоке. Были арестованы замминистра Роман Панов, ставший к тому времени главой пермского правительства, и бывший глава Дальневосточной дирекции Олег Букалов, а также два бизнесмена (решением суда в 2015 г. они получили сроки от 2,5 до 6,5 года); в сентябре 2014 г. министерство было и вовсе упразднено. После череды скандалов и посадок 2015–2016 гг. на уровне заместителей главы ведомства (Александр Буряков, Александр Загорулько) и крупных аффилированных с ним структур (Николай Ашлапов и др.) было принято и решение об упразднении Спецстроя.

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