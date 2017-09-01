Аналитика
Статья опубликована в № 4398 от 01.09.2017 под заголовком: Истории: Конец многополярного мира

Когда закончился многополярный мир

Военный историк Константин Гайворонский о том, как в результате победы во Второй Мировой СССР потерял союзников в Европе

Первого сентября 1939 г. началась Вторая мировая война. Звание одного из главных победителей в ней затенило для СССР тот факт, что по итогам войны страна оказалась в дипломатической пустыне, из которой не может выбраться и нынешняя Россия. И это несмотря на полученный после 1945-го статус сверхдержавы, право вето в Совете Безопасности ООН и длинный список стран-сателлитов в Восточной Европе, воплотивший, казалось, самые смелые мечты славянофилов XIX в.

Для того чтобы объяснить ужас того, что стало, надо вернуться к тому, как было. Вопреки популярному мнению об извечном противостоянии Запада и России на деле все обстояло ровно наоборот. С тех пор как провозглашенная Петром I империя стала активно участвовать в общеевропейских делах, самых своих значимых внешнеполитических успехов она добивалась в союзе с одними странами Запада против других.

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