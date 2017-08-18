Стратегический провал Сталина

Военный историк Константин Гайворонский о том, как пакт Молотова – Риббентропа обернулся катастрофой для СССР

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Пакт Молотова – Риббентропа с завидным упорством пытаются представить как единственно верный, а то и гениальный шаг советского руководства Фотохроника ТАСС

Великая Отечественная началась для СССР настолько неудачно, что уже через несколько месяцев страна была поставлена на грань существования. Масштабы катастрофы 1941 г. были огромны, предопределив весь остальной ход войны – ее длительность, тяжесть и гигантское число жертв.

Безвозвратные оперативные потери Красной армии (убитые, пропавшие без вести, пленные) за первые полгода войны составили 5,3 млн человек. На остальные 3,5 года войны приходится 8,4 млн. В 1941-м СССР потерял почти всю кадровую армию, наиболее подготовленных солдат и офицеров. «Мобилизованная армия» образца 1942 г. уступала ей на порядок. Из-за эвакуации промышленности и утраты огромных ресурсов резко просело количество и качество военной продукции. А сама необходимость освобождать в 1942–1944 гг. чуть ли не всю европейскую часть СССР обусловила громадные потери не только армии, но и гражданского населения – из-за разразившейся на оккупированной территории гуманитарной катастрофы.