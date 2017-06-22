Безопасность и право

«Враг будет разбит. Победа будет за нами»: лица первого дня войны

Как жители СССР слушали историческую речь Молотова 22 июня 1941 года
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