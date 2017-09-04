От редакции
Статья опубликована в № 4399 от 04.09.2017 под заголовком: От редакции: Жизнь в заложниках

Почему власти неприятен разговор о жертвах терактов

Методика штурмов в Беслане и на Дубровке не учитывала жизни людей

Тринадцать лет назад, 3 сентября 2004 г., подразделения спецназа начали штурм школы № 1 в городе Беслане (Северная Осетия), захваченной террористами двумя днями ранее. Из 1200 заложников погибло 334 человека, в том числе 186 детей, погибло 11 офицеров спецназа, из 32 боевиков был убит 31, захваченный силовиками Нурпаша Кулаев получил впоследствии пожизненный срок.

Трагедия в Беслане и ее освещение на протяжении 13 лет отражает отношение властей и спецслужб к допустимому уровню жертв при достижении важных целей, когда ценой победы (или того, что представляют как победу) становятся жизни граждан. Реакция российских властей и спецслужб на теракты с захватом заложников в постсоветский период менялась.

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