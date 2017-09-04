Россия до сих пор не вышла из революции
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Важнейшие факторы самосознания нации – история и психология, вместе – психоистория. Это как «человек оформляющийся»: автобиография, справки... Психоисторию общества и государства российского уже давно ломают через колено. Если оглянуться назад на полтора, два, три десятилетия, видно, как резко перестраивается коллективная память, а с ней и сам психотип режима, социума, массы. Это называется «мы бы сами себя не узнали». В переписывании истории национальная гордость великороссов уже явно зашкаливает. И наоборот: раздувшаяся гордыня требует перезагрузки образов прошлого. Типичный случай самораскачки замкнутого контура с положительной обратной связью.
Во всей этой связке, как ни странно, на первый план выдвигаются два слова: революция и нарциссизм. Историческая коллизия в том, что страна так и не вышла из революции. Учредительное собрание разогнали будто вчера, а караул до сих пор так и не отдохнул. Проблема базовой легитимности не снята, но вытесняется. И вытесняется она патологическим самодовольством, исключающим малейшую тень сомнения, невротической агрессией, превратившей гражданскую войну в хронику, а идеологическую борьбу – в полемику на поражение.
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