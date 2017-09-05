Выбор между Кадыровым и аль-Багдади
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У российских мусульман сегодня есть только два реальных политических проекта, между которыми они могут выбирать. Это аль-Багдади, самопровозглашенный халиф «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), и Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики и генерал-майор российской полиции, который в последнее время все больше позиционирует себя как защитник ислама в России и мире. Никто не в состоянии сегодня конкурировать с ними за исламскую городскую и сельскую молодежь, ищущую радикальных и простых способов самореализации.
Но две эти крайности, как это ни парадоксально, похожи и содержательно, и эстетически. Оба ужасают мир жестокостью и марширующими головорезами в черном, имеют в распоряжении государственные институты и массовую поддержку за пределами своих контролируемых территорий. Оба стали лидерами во время кровавых гражданских войн. Оба смогли поставить под свой контроль довольно крупные финансовые потоки.
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