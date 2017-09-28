Великое снижение преступности

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













После общественной истерии 1980-х в США преступность всех типов пошла на спад Bettmann / Getty Images

Современная криминология – зонтичная дисциплина: хотя в центре ее внимания находится преступность вообще, поражает разнообразие научных областей и тем, которые затрагиваются в криминологических исследованиях. На прошедшей в начале сентября в Кардиффе ежегодной конференции Европейского общества криминологов собрались социологи, юристы, экономисты, политологи, географы, химики, лингвисты и многие другие ученые. Обсуждаемые темы тоже разнились: убийства, наркотики, торговля людьми, виктимология, пространственные и временные модели преступности, гендерные аспекты насилия, ювенальная юстиция, работа полиции (policing), жизнь в тюрьме, умные города и контроль за преступностью в них и т. д. Лейтмотивом почти всех докладов было плохо скрываемое сожаление по поводу относительно недавнего феномена (последние 25 лет) – так называемого «великого снижения преступности» (great crime drop). Все эти годы оно озадачивает исследователей в развитых странах, являясь одновременно радостью и горем для ученых: преступлений становится меньше, снижается общественная значимость криминологических исследований и, как следствие, финансирование научных разработок.

Первые отголоски великого спада преступлений заметили в США. После общественной истерии 1980-х гг. (которую можно проиллюстрировать фильмами «Робокоп» или «Побег из Нью-Йорка», рисовавшими мрачные картины общества будущего, переполненного криминальными элементами) криминологи обнаружили, что преступность почти всех типов идет на спад. Уже к началу 2000-х как регистрируемая правоохранителями, так и фиксируемая виктимологическими опросами преступность снизилась более чем на 70%. Поначалу феномен считался сугубо американским, но уже к середине нулевых стало понятно, что тренд на снижение преступности затрагивает все развитые страны.