Почему Россия не Швейцария

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Швейцария закрепилась на втором месте в Global Retirement Index – рейтинге стран по уровню комфортности жизни для пенсионеров Reuters

Швейцарские граждане сказали нет и большинством голосов (52,7%) отклонили новую пенсионную реформу, которую предложили власти страны. Референдум по этому вопросу состоялся в минувшее воскресенье. Основной пункт предлагавшейся реформы – увеличение размера взносов в фонд так называемой первой опоры (аналог социальной пенсии в России) на 0,3% и снижение тарифа взносов в фонд «второй опоры» (аналог пенсионных накоплений в России) с 6,8 до 6%. Конечно, россияне могут подумать, что результаты голосования выглядят логичными, поскольку население никогда не выскажется против своих финансовых интересов. Но в Швейцарии все не так просто. Например, в 2016 г. граждане Конфедерации проголосовали против гарантированного безусловного дохода в 2500 франков (около 150 000 руб. по текущему курсу) ежемесячно каждому жителю государства. В стране с развитой прямой демократией население прекрасно понимает, что в бюджете этих средств нет и подобные решения могли бы привести к нарушению стабильности государства.

Тем не менее против новой реформы системы, основы которой были заложены еще в начале 1970-х гг., швейцарцы выступили. Более того, последние пенсионные перемены в стране были 20 лет назад, и с той поры любые попытки что-то изменить жестко пресекались. И это понятно. Швейцария закрепилась на втором месте после Норвегии в глобальном рейтинге компании Natixis (Global Retirement Index – регулярное исследование комфортности жизни для пенсионеров) во многом именно потому, что последовательно, без многочисленных потрясений выстраивала систему, которая сейчас позволяет большинству пожилых людей в этой стране вести практически тот же образ жизни, что и в период трудовой активности. Помните секрет английского газона? Посадить траву, поливать, косить... и так 300 лет. Так и швейцарская пенсионная система основана на последовательности принятых решений, которые, безусловно, могут несколько корректироваться, но редко и не революционным путем.