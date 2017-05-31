Развитие пойдет без пенсионеров

Целевой вариант прогноза-2035 Минэкономразвития предполагает выход экономики на темпы роста выше среднемировых. Из-за стагнации и спада последних четырех лет Россия растеряла свои прежние достижения. За 2008–2016 гг. ее среднегодовой рост составил 0,9% против 3,3% мировой экономики и 1,1% группы развитых стран. В итоге доля России в мировом ВВП в 2016 г. была, по данным МВФ, такой же, как и в 2000 г., – 3,2% (максимум – 4% в 2008 г.). А разрыв в подушевом ВВП (по паритету покупательной способности) с развитыми странами снова начал расти, в 2016 г. превысив уровень семилетней давности. Если так пойдет дальше – а именно так оно пока и идет, – Россия обречена на медленную, но неуклонную деградацию экономики, уровня и качества жизни людей, технологическое отставание. Реформы, заложенные в целевой вариант прогноза, должны переломить эту ситуацию. Даже если все получится, больших прорывов прогноз не обещает: выйти бы на темп 3,5% – и хорошо, если мир к тому времени замедлится.

Доходы и зарплаты людей в таком варианте будут расти медленнее, чем сама экономика. Но есть категории населения, которые от мер по реанимации экономического роста только проиграют. Это прежде всего поколение 40+, которое ближайшие 20 лет будет выходить на пенсию, – наиболее экономически активное население, – и нынешние пенсионеры – население, наиболее активное электорально.

По прогнозу, реального роста пенсий не будет все 20 лет, т. е. они будут индексироваться только на уровень инфляции. В 2035 г. пенсия в реальном выражении будет на 4% ниже, чем в 2013 г., а экономика – на 75% больше, реальные зарплаты – на 45%. Они будут расти на 2–2,5% быстрее инфляции, в итоге соотношение средней страховой пенсии со средней зарплатой упадет в 2035 г. с текущих 35% до 22%. Более того, в прогноз заложено повышение пенсионного возраста: в «варианте ЦСР» – до 65 лет у мужчин и до 63 у женщин, посредством чего число пенсионеров к 2035 г. сокращается в сравнении с 2017 г. почти на четверть. Однако у ЦСР повышение возраста – это размен на неснижение уровня пенсий: 35% от зарплат. Представляется, что без повышения пенсионного возраста дальнейшее падение этого уровня безальтернативно, если только не повышать взносы. Однако, оказывается, есть и другой вариант: и возраст повысить, и пенсии снизить.

Зато, следует из прогноза, пенсионная нагрузка на фонд оплаты труда снижается вдвое. Возможно, в этом Минэкономразвития видит источник бурного – вдвое выше темпов экономики – роста инвестиций, что и обеспечивает экономике относительно пристойные темпы. Однако обнищание электората обычно создает сильное давление на власти, вынужденные увеличивать социальные расходы – либо сокращая финансирование других сфер (а это лишает их развития), либо повышая налоги.

Устойчивость роста экономики при таких вводных остается неочевидной, зато очевиден устойчивый рост неравенства. Подобный прогноз настольно нелогичен, что сначала подумалось: ошибка в расчетах. Оказалось – нет: в заморозке пенсий на 20 лет Минэкономразвития действительно не видит ни социальных, ни экономических, ни политических рисков. Что ж, интересно посмотреть, как премьер доложит президенту, вроде бы собирающемуся переизбраться, о способе выполнения его поручения по повышению темпов экономики.