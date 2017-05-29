Кудрин заявил, что повышение пенсионного возраста позволит увеличить пенсии на 30%

Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин вновь высказался за повышение пенсионного возраста, поскольку это пойдет на пользу самим пожилым людям – позволит увеличить пенсии почти на треть.

«Главная цель – сделать пенсию достойной. По нашему плану (Стратегия развития экономики РФ, которую разрабатывает ЦСР) мы бы хотели, чтобы в течение шести лет пенсия стала на 30% больше, чем сегодня, т. е. на треть», – сказал Кудрин в программе «Рабочий полдень» на телеканале «Россия 24» (ВГТРК).

По его словам, многие из нынешних пенсионеров говорят, что они бы на это согласились.

Отвечая на вопрос, до какого возраста он сам бы хотел продолжить трудовую деятельность, Кудрин сказал: «Те, кто работает в науке или в экспертной деятельности, трудятся непрерывно, не прерывают своей трудовой деятельности ни в 65 лет, ни позже. Для меня, наверное, пенсионный возраст будет еще больше».