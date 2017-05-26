ЦБ: Пенсионные фонды вложили почти половину накоплений в проекты акционеров

Но системных рисков регулятор в этом не видит

«По оценкам Банка России, на конец 2016 г. совокупный объем взаимных вложений составляет порядка 40 – 45% совокупного портфеля пенсионных накоплений анализируемых групп», – отмечается в обзоре Е. Разумный / Ведомости

Почти половина всех вложений пенсионных накоплений, аккумулированных частными пенсионными фондами (НПФ), входящими в крупнейшие финансовые группы, – это «перекрестные» вложения, то есть взаимные инвестиции пенсионных средств в активы других финансовых групп, также распоряжающихся деньгами будущих пенсионеров.

НПФ при этом «могут преследовать цель реализации возможных взаимовыгодных финансовых схем», к такому выводу пришел регулятор после анализа взаимных вложений портфелей пенсионных накоплений 20 частных фонда (95% от объема пенсионных накоплений всех НПФ), входящих в топ-10 финансовых групп, говорится в «Обзоре финансовой стабильности», опубликованном в пятницу ЦБ.

«По оценкам Банка России, на конец 2016 г. совокупный объем взаимных вложений составляет порядка 40–45% совокупного портфеля пенсионных накоплений анализируемых групп», – отмечается в обзоре. Впрочем, как отметил Центробанк, «на текущий момент уровень взаимосвязанности НПФ не несет системных рисков для финансового рынка», но регулятор обещал продолжить мониторинг ситуации с перекрестными инвестициями.

В начале прошлого года старший стратег по рынкам акций «Сбербанк CIB» Андрей Кузнецов опубликовал исследование, согласно которому к октябрю 2015 г. из почти 1,7 трлн руб., собранных частными пенсионными фондами, в акции было вложено 196 млрд руб., причем треть, 64 млрд руб., – это инвестиции в ценные бумаги банка «ФК Открытие», Промсвязьбанка и «Росгосстраха».

По данным ЦБ на конец 2016 г., НПФ «Лукойл-гарант» и НПФ электроэнергетики (оба фонда связаны с группой «Открытие») владели 7,9% «ФК Открытие». НПФ РГС владел еще 5% кредитной организации, а НПФ «Будущее» – 4,1%. Суммарные инвестиции пенсионных денег в банк по текущим рыночным котировкам составляют 58,2 млрд руб.

Акциями Промсвязьбанка владеют НПФ «Будущее» (10% акций кредитной организации), флагманский фонд одноименной финансовой группы (ФГ принадлежит O1 Group Бориса Минца), НПФ «Сафмар» (6,2%) и НПФ «Доверие» (3,8%) – два последних фонда входят в промышленно-финансовую групп (ПФГ) «Сафмар» семьи Гуцериевых и Микаила Шишханова. Пенсионные накопления, вложенные в Промсвязьбанк, составляют не менее 16,3 млрд руб.

Доли в «Россгострахе» принадлежат НПФ РГС, подконтрольному самому страховщику (8,3%), а также НПФ «Лукойл-гарант» (по расчетам «Ведомостей», порядка 8%). Исходя из текущей капитализации страховщика пенсионных средств в «Росгосстрах» вложено не менее 39,6 млрд руб.

Вложены деньги будущих пенсионеров и в Московский кредитный банк (МКБ, в его группу входят два фонда – НПФ «Согласие» и НПФ Оборонно-промышленного комплекса). НПФ РГС принадлежит 3,9% акций кредитной организации, еще 3,6% банка у НПФ «Будущее» (общий размер вложений пенсионных накоплений превышает 7,6 млрд руб.). При этом 75% акций ФГ «Будущее» заложены по кредитам самой финансовой группы и O1 Group. Также кредитором ФГ «Будущее» является «Рост банк» – залогом по кредиту является 2,6% флагманского фонда группы.

Это только вершина айсберга, указывал в своем обзоре Кузнецов, гораздо больше накоплений НПФ вкладывают в облигации. Бонды – более простой и удобный способ привлечения пенсионных инвестиций. Но при этом НПФ не обязаны раскрывать клиентам информацию, в какие именно проекты они вложили их деньги и каковы риски таких инвестиций. Также можно указать, что фонды могут вкладывать аккумулированные средства в депозиты банков, структуру которых также не обязаны раскрывать. Кузнецов приходил к выводу, что НПФ распоряжаются накопительными пенсиями, исходя из интересов не столько клиентов, сколько своих владельцев.

«Ведомости» ожидают комментарии от ЦБ и пенсионных фондов.