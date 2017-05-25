Минфин хочет платить фиксированную выплату к пенсии из федерального бюджета

Будущие пенсионеры будут гораздо больше зависеть от состояния бюджета, чем нынешние, если Минфин своего добьется Евгений Разумный / Ведомости

Минфин предлагает перевести финансирование фиксированной выплаты к пенсии на федеральный бюджет, рассказали «Ведомостям» пять федеральных чиновников. Это поможет сохранить пенсионные права граждан при снижении ставки страховых взносов с 30 до 22% (часть налогового маневра, вторая часть – повышение НДС до 22%), убежден чиновник финансово-экономического блока.

Маневр бьет по финансированию Пенсионного фонда (ПФР), а главное – сокращает пенсионные права граждан, так как основная часть снижения ставки приходится именно на пенсионный взнос. Поэтому против маневра выступает социальный блок правительства. Сейчас взнос в ПФР составляет 22%, из которых 16 процентных пунктов учитываются в будущих пенсионных правах граждан, а 6 п. п. идут на фиксированную выплату.

Перевод фиксированной выплаты на попечение бюджета не нарушит страховых принципов, поскольку она не имеет страховой природы, считает чиновник финансово-экономического блока. Зато это позволит чисто математически сократить бюджетный трансферт в ПФР: из-за маневра он возрастает в 1,6 раза, а если фиксированная выплата не относится к страховой пенсии, то и в трансферте на пенсионные выплаты она не должна учитываться.

Сейчас за счет собранных взносов финансируется только две трети расходов на выплату страховых пенсий, еще треть добавляет федеральный бюджет. Эту пропорцию почти не изменило замораживание накопительных взносов, давшее дополнительно около 0,5 трлн руб. на выплату пенсий. По закону о бюджете ПФР на 2017 г. взносов будет собрано 4,3 трлн руб., а на выплату страховых пенсий требуется 6,4 трлн руб., остальные 2,1 трлн – бюджетный трансферт (см. врез на стр. 04). Маневр «22 на 22» приводит к увеличению трансферта еще на 1,4 трлн руб., подсчитали в Минфине. Но если финансирование фиксированной выплаты перевести на бюджет и не учитывать как часть страховой пенсии, трансферт сократится на 2,3 трлн руб. до 1,2 трлн.

Повышение пенсионного возраста, дальнейшее ужесточение условий досрочных пенсий и другие меры сократят его до 600 млрд руб., говорит эксперт, знакомый с расчетами. Так что при снижении взноса в ПФР трансферт не только не растет, а еще и снижается более чем втрое. А для пенсионеров ничего не изменится, уверяет федеральный чиновник: как получали, так и будут получать.

Правительство еще не утвердило параметры маневра, могут быть другие ставки, говорил министр финансов Антон Силуанов. Однако сам маневр вошел в план действий правительства на 2017–2025 гг., который премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину в минувшую пятницу. Параметры маневра и новые предложения Минфина будут обсуждаться в понедельник на совещании у Медведева, знают два федеральных чиновника. Его пресс-секретарь Наталья Тимакова отказалась комментировать график начальника.

Структура дефицита ПФР Бюджетный трансферт в 2,1 трлн руб. (2017 г.) состоит из: компенсации выпадающих доходов ПФР из-за льгот для ряда отраслей по ставке пенсионного взноса – 0,4 трлн руб.; валоризации, являющейся частью страховой пенсии, – 0,7 трлн руб.; еще около 1 трлн руб. покрывают нехватку средств на выплату досрочных пенсий, индексацию пенсионного коэффициента и повышение фиксированной выплаты, а также компенсируют начисленные, но не уплаченные работодателями взносы.

При переводе базовой части в бюджет ничто не мешает сделать из нее пособие по бедности и платить только тем, кому оно нужно, или вообще отменить, рассуждает чиновник социального блока. Размер пенсии тогда сократится на треть: фиксированная выплата – 4800 руб. из 13 208,7 руб. средней страховой пенсии (2017 г.). Если перевести финансирование фиксированной выплаты на попечение бюджета, придется ответить на вопрос, а что она такое, указывает руководитель научно-образовательного Центра международного сотрудничества в сфере труда и социального обеспечения МГЮА Юрий Воронин: если это социальная пенсия, то почему ее получают все, имеющие страховой стаж, а если это часть страховой пенсии, то почему трансферт на нее не учитывается. Если эту выплату не учитывать в составе страховой пенсии, то коэффициент замещения – соотношение средней пенсии к средней зарплате – сократится, указывает Воронин: «И чем тогда замещать кусок выпавшей пенсии?»

По своей природе базовая часть – это накопленная индексация трудовой пенсии, которая до 2002 г. производилась в форме компенсационных выплат, финансировавшихся из страховых взносов, поэтому базовая часть – это часть страховой пенсии, указывает Воронин. Затем она финансировалась, как и остальная часть пенсии, за счет единого социального налога – до 2010 г., когда вернули страховые взносы. Без страхового стажа базовой части не дают, и ее единственное отличие – фиксированный размер.

При принятии предложений Минфина пенсионные права граждан однозначно пострадают, потому что базовая часть – часть страховой пенсии – станет, по сути, социальной, к страхованию отношения не имеющей, говорит федеральный чиновник. Дефицит же в пенсионном страховании как был, так и останется, трансферт как был, так и останется, а правовых коллизий возникает масса. Это очередное бессмысленное телодвижение при нулевом финансовом эффекте, заключает он: «О каком понимании людьми пенсионной системы и о каком доверии к ней можно говорить при подобном отношении?» Вся эта история напоминает платье, которое пошили, а теперь придумывают, куда его надеть: то не по погоде, то не по размеру, то не по стилю, сравнивает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

Основная задача предлагаемого налогового маневра – вывести экономику из тени, утверждает Минфин. За счет снижения нагрузки на труд бюджетная система может получить около 0,5 трлн руб. доходов, подсчитали в министерстве: компании получат стимул обелиться. В начале 2000-х гг. правительство уже снижало ставку платежа в ПФР, чтобы уменьшить долю нелегального сектора, вспоминал министр труда Максим Топилин, но она выросла.

Снижение ставок не обязательно уменьшит долю нелегального сектора, у которого нефискальная природа, согласен чиновник социального блока. Но при этом такой маневр, по сути, приводит к ликвидации страхового принципа пенсионной системы, вздыхает другой чиновник.