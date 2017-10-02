Четвертая высота Ангелы Меркель
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Итоги парламентских выборов в Германии 24 сентября, как это часто бывает, оставили простор для прямо противоположных трактовок.
«Блок ХДС/ХСС в непростых условиях подтвердил доверие избирателей и снова сформирует правящую коалицию», – скажут одни. «Партия Ангелы Меркель победила, но ее рейтинг упал, она рассорилась с прежними партнерами и теперь вынуждена пойти на союз с малыми партиями, имеющими не самый приятный для них опыт партнерства с ХДС», – возразят другие. «Меркель в четвертый раз подряд станет канцлером, подтвердив статус одного из наиболее выдающихся мировых политиков», – будут настаивать первые. «Меркель не может предложить немцам ничего нового и держится у власти лишь за счет желания обывателей сохранить хоть какую-то стабильность в нестабильном мире», – не согласятся вторые.
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