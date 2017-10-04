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Павел Аптекарь
От редакции
Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: От редакции: Репутация еще жива

Чем жива репутация ученых

Как аппаратная борьба поддерживает полумертвый институт

Решение Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии по истории, рекомендовавшего лишить министра культуры Владимира Мединского степени доктора исторических наук, не окончательно. Но это первый случай, когда профессионалы считают нужным лишить степени действующего министра.

Решение могут отменить, но мнение профессиональных историков (за лишение проголосовало 17 членов совета, против – три, один воздержался) отражает феномен работы репутации в России, где ее институт, казалось, был уничтожен полным отсутствием содержательной реакции власти на общественные разоблачения коррупции и фальшивых научных работ.

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