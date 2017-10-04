Чем жива репутация ученых

Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: От редакции: Репутация еще жива

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Решение Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии по истории, рекомендовавшего лишить министра культуры Владимира Мединского степени доктора исторических наук, не окончательно. Но это первый случай, когда профессионалы считают нужным лишить степени действующего министра.

Решение могут отменить, но мнение профессиональных историков (за лишение проголосовало 17 членов совета, против – три, один воздержался) отражает феномен работы репутации в России, где ее институт, казалось, был уничтожен полным отсутствием содержательной реакции власти на общественные разоблачения коррупции и фальшивых научных работ.