Статья опубликована в № 4422 от 05.10.2017 под заголовком: Extra jus: Еще одна адвокатура

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Похоже, что цель законопроекта – урегулировать деятельность иностранных юристов, а не повысить квалификацию отечественных Денис Абрамов / Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий повысить качество юридической помощи за счет введения образовательного ценза для всех судебных представителей. Аналогичная мера содержится в пакете поправок в процессуальные кодексы, одобренном 3 октября пленумом Верховного суда. Сейчас требования к квалификации судебных представителей существуют только по уголовным и административным делам, в гражданском и арбитражном процессе представлять интересы сторон может кто угодно, даже человек без юридического образования.

Согласно законопроекту судебный представитель должен иметь высшее юридическое образование, полученное по аккредитованной программе в отечественном вузе. Эти требования распространяются не только на сотрудников юрфирм, но и на штатных юристов, представляющих интересы организации в суде. Представителям, получившим юридический диплом в другой стране, необходимо будет сдать дополнительный экзамен, а иностранным организациям – получить аккредитацию. Выдавать лицензии и проводить аккредитацию будет неназванная «общероссийская общественная организация», но все понимают, что речь идет об Ассоциации юристов России (АЮР), председатель которой Павел Крашенинников и внес законопроект в Госдуму.