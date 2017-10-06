Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4423 от 06.10.2017 под заголовком: Вещь недели: Смартфон
Донос — царь доказательств
Что не так с идеей видеофиксации нарушений ПДД силами граждан
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Диалог, который любой москвич мог бы услышать в пробке. Утро, что-то моросит, мерзость разлита в воздухе, два верзилы выскочили каждый из своей машины и машут кулаками. (Обсценная лексика облагорожена.)
– Рогатое животное, мой вероятный потомок, отчего же ты, гляди, не торопишься, а?
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